Ремонт дома-интерната для инвалидов под Орлом вызвал вопросы

Немалый процент средств был потрачен на оплату невыполненных работ.



Контрольно-счетная палата Орловской области направила в адрес губернатора информацию о результатах проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных на капитальный ремонт административного здания Ивановского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов. Материалы проверки также направлены в прокуратуру Орловской области и главное контрольное управление губернатора для рассмотрения в пределах установленной компетенции.

Средства на ремонт дома-интерната были выделены в рамках подпрограммы «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов». Как сообщает КСП, общий объем проверенных в ходе контрольного мероприятия средств, выделенных в 2021 году на капитальный ремонт административного здания, составил 2,105 миллиона рублей. В ходе проверки были вскрыты нарушения действующего законодательства на сумму 346,3 тысячи рублей.

Аудиторы пояснили, что нарушения, в частности, были выявлены при приемке и оплате учреждением невыполненных работ. В ходе контрольного мероприятия также было отмечено «невыполнение всего объема работ, предусмотренных проектно-сметной документацией». Кроме того, по мнению аудиторов, учреждение допустило нарушения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». К примеру, не была проведена обязательная экспертиза результатов выполненных и принятых работ, нарушались сроки направления информации в адрес уполномоченного органа для размещения в реестре контрактов.

Отметим, что материалы этой проверки ранее были рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области с участием заместителя руководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости и директора дома-интерната. Кроме того, в адрес директора внесено представление для устранения выявленных нарушений.

ИА «Орелград»