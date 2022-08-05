Орловский суд заключил Панфилова и Прохорова под стражу на два месяца

Ранее стало известно о том, что журналистов задержали по подозрению в вымогательстве.

Автор программы «Резюме» Владимир Панфилов и администратор портала «Орлец» Артем Прохоров заключены под стражу до 1 октября и 29 сентября соответственно. Об этом сообщил телеграмм-канал «Орлец».

Напомним, журналисты были задержаны с поличным вечером 2 августа в офисе предпринимателя Владимира Тильмана. Их подозревают в вымогательстве денег за воздержание от публикации компрометирующих сведений.

Советский районный суд учел наличие у журналистов загранпаспортов. Также, по сообщению издания «Орловские новости», адвокат Тильмана Виктор Алиев заявил на суде, что находясь на свободе, Прохоров может опубликовать «определенную информацию». Доводы защиты о наличии несовершеннолетних детей у Прохорова и проблем со здоровьем у Панфилова, роли не сыграли.

И Панфилов, и Прохоров заявили в суде о своей невиновности. При этом, Панфилов сообщил, что Тильман сам предложил продолжить сотрудничество, которое имело место в прошлом.

Ранее Владимир Тильман уже был потерпевшим по делу о вымогательстве. Подсудимыми тогда были полицейские Павел Доброхвалов и Дмитрий Борисов. Обоих приговорили к реальным тюремным срокам.

ИА «Орелград», фото телеграмм-канал «Орлец»