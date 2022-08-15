При строительстве парка Победы завышали смету

КСП сообщила о нарушениях при создании нового объекта благоустройства.



Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала информацию о результатах проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы». В частности, был проведен анализ законности и результативности использования средств муниципальным казенным учреждением «УКС г. Орла», направленных в 2020-2021 годах на выполнение работ по комплексному благоустройству территории парка Победы и прилегающей к нему территории. Были установлены различные нарушения.

Например, в нарушение условий муниципального контракта банковская гарантия на сумму 2,693 миллиона рублей была представлена подрядчиком с опозданием — позже окончания срока действия предыдущего обеспечения на два дня. Также было проведено выборочное исследование локальных сметных расчетов по благоустройству территории парка Победы (I этап). Аудиторы выяснили: несмотря на полученное положительное заключение государственной экспертизы по данному объекту, в документации установлено необоснованное завышение сметной стоимости объекта благоустройства на сумму 4,086 миллиона рублей. Заказчиком в ходе выполнения работ была проведена корректировка сметной стоимости по объекту.

«Условия размещения оборудования (четыре монитора и видеосервер) в помещении, расположенном на территории парка Победы, не отвечают требованиям, установленным ГОСТами, что влечет риск утраты муниципального имущества стоимостью 635 тысяч рублей, — следует из отчета КСП. — По результатам сверки установленных на территории парка Победы согласно сметной документации конструктивных, декоративных устройств, малых архитектурных форм и иного оборудования фактическому наличию, установлено отсутствие двух видеокамер и одной урны общей стоимостью 72,2 тысячи рублей».

Также были вскрыты нарушения законодательства о закупках. Например, заказчиком работы были оплачены на 10 дней позже установленного контрактом срока на разработку проектной документации по объекту. Речь идет о сумме 298 тысяч рублей. Также, по мнению КСП, были оплачены невыполненные подрядчиком работы по озеленению центральной аллеи (устройство рулонного покрытия) на 413,43 тысяч рублей. Кроме того, 5,08 миллиона рублей было заплачено за устройство террасы, пешеходной дорожки к ней и укладку газона. Аудиторы говорят, что эти работы не входили в перечень работ заключенного муниципального контракта. Также они обратили внимание на то, что срок исполнения контракта был необоснованно продлен на 46 дней.

ИА «Орелград»