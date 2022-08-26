Автора программы «Резюме» отправили под домашний арест

26.8.2022 | 12:13 Новости, Происшествия

Изменена мера пресечения Владимиру Панфилову. Обвиненный в вымогательстве журналист находился под стражей.

«Апелляционный суд частично отменил постановление районного суда и отправил Панфилова под домашний арест с запретом выхода из помещения», — сообщают «Орловские новости».

Автор программы «Резюме» был задержан вместе с администратором сайта «Орлец» Артемом Прохоровым. Мужчин обвинили в вымогательстве денег у бизнесмена за нераспространение некой порочащей информации. Подозреваемые утверждают, что предприниматель по своей инициативе предложил продолжить сотрудничество на возмездной основе.

Напомним, уголовное дело о вымогательстве возбуждено УМВД России по Орловской области. В его основу легли материалы УФСБ России  региона. Деяния по ч. 2 ст. 163 УК России наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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