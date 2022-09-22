Орловская прокуратура проводит проверку заявления перевозчика о давлении мэрии

Индивидуальные предприниматели Вадим и Марина Кривовы, занимающиеся пассажирскими перевозками, публично обвинили заммэра Вадима Ничипорова в получении взяток и давлении на бизнес.

Областная прокуратура проводит проверку по факту заявления индивидуального предпринимателя, обвинившего крупного городского чиновника в давлении на бизнес. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о скандальном заявлении Марины и Вадима Кривовых, публично признавшихся в даче взяток заместителю мэру Орла — начальнику управления ЖКХ и транспорта Вадиму Ничипорову. По их словам, в настоящее время чиновник оказывает давление на их бизнес и может расторгнуть контракты по перевозкам пассажиров по маршрутам № 4 и № 9.

«Прокуратурой будет проверено соблюдение администрацией г. Орла законодательства в сфере организации пассажирских перевозок, защиты прав предпринимательской деятельности и антикоррупционного законодательства», — рассказали в прокуратуре.

Ранее лидер орловских единоросов Леонид Музалевский призвал фракцию «Единой России» в горсовете провести депутатское расследование по обнародованной информации.

ИА «Орелград»