В каждом доме должны разместить информацию об укрытиях

Конкретных рекомендаций для граждан потребовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

О планах он рассказал в рамках прямого эфира в соцсетях 31 октября. К повышению уровня информирования граждан подтолкнул вал вопросов, которые поступают о бомбоубежищах и прочих укрытиях.

«Эта информация не совсем открытая, но раз уж мы попали в режим повышенной готовности, то дал поручение отработать информационно, — отметил Андрей Клычков. — Чтобы в каждом доме была информация, где находится ближайшее укрытие. Там расчет идет и по количеству людей, и ближайшие дома. Мы договорились, что будет конкретная информация по каждому дому», — сообщил губернатор.

Ранее администрация Орла сообщала, что бомбоубежища предназначены для определенной категории граждан, которые продолжают работать в чрезвычайных условиях. «Обычным» орловцам можно укрыться в подвалах своих или соседних домов. Их сейчас проверяют и приводят в порядок управляющие компании. Также обещали разметить информацию, где найти ключи от подвалов. Кроме того, согласно памятке горадминистрации, укрытием считаются гаражные кооперативы и складки местности – овраги.

ИА «Орелград»