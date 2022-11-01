В каждом доме должны разместить информацию об укрытиях

1.11.2022 | 11:20 Новости, Общество

Конкретных рекомендаций для граждан потребовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

О планах он рассказал в рамках прямого эфира в соцсетях 31 октября. К повышению уровня информирования граждан подтолкнул вал вопросов, которые поступают о бомбоубежищах и прочих укрытиях.

«Эта информация не совсем открытая, но раз уж мы попали в режим повышенной готовности, то дал поручение отработать информационно, — отметил Андрей Клычков. — Чтобы в каждом доме была информация, где находится ближайшее укрытие. Там расчет идет и по количеству людей,  и ближайшие дома. Мы договорились, что будет конкретная информация по каждому дому», — сообщил губернатор.

Ранее администрация Орла сообщала, что бомбоубежища предназначены для определенной категории граждан, которые продолжают работать в чрезвычайных условиях. «Обычным» орловцам можно укрыться в подвалах своих или соседних домов. Их сейчас проверяют  и приводят в порядок управляющие компании. Также обещали разметить информацию, где найти ключи от подвалов. Кроме того, согласно памятке горадминистрации, укрытием считаются гаражные кооперативы и складки местности – овраги.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования