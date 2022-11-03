Депутат Облсовета отметил «псевдоблагородный путь» Клычкова

Руководитель реготделения ЛДПР выступил с критикой решения руководства Орловской области не выдавать мобилизованным «подъемные».

Владислав Числов отметил, что призванные орловцы вынуждены принимать, что им привозят, без выбора и оценки качества.

«Рюкзаки часто рвутся, фонари бывают с браком. И все это выливается в критику власти, — написал депутат в соцсетях. — По факту Клычков, с закупкой обмундирования околовластными структурами, выбрал псевдоблагородный путь».

Владислав Числов отметил, что «настоящие чиновники» всегда выбирают тратить деньги самим, а не доверять их гражданам.

«Мы видим стандартную историю, которая десятки лет происходит, например в медицине. Когда закупаются тысячи единиц оборудования на миллиарды, а врачей нет в поликлиниках. Так чиновнику удобней. Свои удобные фирмы получат доход, а врачи посидят на своих 25 тысячах рублей. <…> Решение Клычкова не давать деньги семьям мобилизованных полностью вписывается в эту парадигму принятия решений. Ситуация новая — подходы прежние».

Напомним, в своем прямом эфире в соцсетях 2 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков сравнил жалобы на рвущиеся рюкзаки с поведением воспитанников детского сада. По его мнению, семьи мобилизованных не смогут сами обеспечить своих мужчин необходимым обмундированием. (Об обязанностях Минобороны он вовсе не упомянул). Кроме того, после учебки орловцы попадут в регионы, где нет связи, магазинов и гражданской доставки, напомнил Андрей Клычков. Туда регион везет квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, которые покупают на деньги благотворителей. Общий объем собранных средств губернатор оценил «в несколько сотен миллионов».

ИА «Орелград»

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