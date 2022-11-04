Орловская область все же выделит мобилизованным «подъемные»

4.11.2022 | 10:43 Важное, Новости, Общество

Об изменении позиции рассказал губернатор Андрей Клычков в соцсетях 3 ноября.

Если днем ранее глава региона говорил, что выделять деньги – это простой путь сделать вид, что оказываешь помощь. То после вала критики, в том числе на федеральном уровне, мнение поменял.

«Пройдя этап первичного формирования потребностей наших ребят, мы приняли решение о дополнительном выделении 50 тысяч рублей семьям мобилизованных», — написал Андрей Клычков.

Напомним, в прямом эфире в соцсетях 2 ноября Андрей Клычков отметил, что семьи мобилизованных не смогут сами обеспечить своих мужчин необходимым обмундированием. Кроме того, после учебки орловцы попадут в регионы, где нет связи, магазинов и гражданской доставки, напомнил Андрей Клычков.

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