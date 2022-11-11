В Орловской области определен проектировщик «Бирюзы»

Индивидуальный предприниматель запросила за свои услуги втрое меньше начальной цены контракта.

Всего на электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации для благоустройства общественной территории «Бирюза» в Малоархангельске было подано девять заявок. Победительницей признана Дементьева Н.Н. Цена контракта – 1,227 млн рублей, указано на сайте «Госзакупки«. Работы необходимо завершить до 20 января 2023 года.

На площади 50 тыс. кв. м необходимо предусмотреть обустройство пляжа, площадку для волейбола, пирсы для рыбаков и причалы для лодок и водных велосипедов, территорий для пикника. Нужно проложить пешеходные дорожки и запланировать уличное антивандальное освещение. Найти место для точек торговли и питания, туалетов. Изюминка — устройство плавучей беседки и благоустройство родника.

Напомним, в 2022 году пять населенных пунктов Орловской области прошли отбор в ходе всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Им выделят на преображение из федерального бюджета по 70 млн рублей. В Болхове проектируют «Болховский луг», в Дмитровске – Бульвар Кантемира, Колпне – «Озерки», Кромах – «Земля вятичей».

ИА «Орелград»