Депутат облсовета осудил «лотерею для мобилизованных»

Орловцы не виноваты в том, что их не призвали, считает лидер реготделения ЛДПР Владислав Числов.

Подъемные 50 тысяч рублей, выделенные регионом семьям мобилизованных, которые не попали в зону СВО, например по состоянию здоровья, можно не забирать. Это не такие уж большие потери для бюджета области, отметил Числов в беседе с изданием «Секрет фирмы».

«Губернатор превращает мобилизацию в лотерею для мобилизованных. Потому что у человека нет никакого выбора: его мобилизовали, дали деньги, он закупился, а Минобороны приняло решение его не призывать. Он возвращается обратно, и ему говорят: «Возвращай нам деньги». А он остаётся со всем обмундированием на руках. У него нет никакого выхода», — цитирует Владислава Числова издание.

Из учебных центров вернулись многодетные отцы, после уточнения требований Минобороны. Кто-то не прошел по состоянию здоровья. Выданные регионом 50 тысяч рублей подъемных нужно вернуть после получения соответствующего требования. При игнорировании последует иск в суд.

Отметим, в начале мобилизации была разработана памятка, в которой указывали несколько десятков вещей, которые рекомендовали взять с собой орловцам, получившим повестки. Через некоторое время были налажены централизованные поставки обмундирования руководством региона, в том числе на средства жертвователей. К качеству части «подарков» возникли вопросы.

ИА «Орелград»