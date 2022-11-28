Определен проектировщик парка «Болховкин луг»

Победителем электронного аукциона стало орловское ООО «Стройпроект 57».

Цена проекта благоустройства территории на берегу реки Нугрь — 3 482 500 рублей. Предполагается создание связей с центральной площадью, тремя храмами, Земляным мостом, подвесным мостом, Болховской Стариной, Садом-Городком. Должны быть предусмотрены смотровые и спортивные площадки, парковки и туалеты. Необходим дренаж заболоченных территорий, при условии сохранения природности.

Работы должны быть выполнены не позднее 20 января 2023 года (с учетом получения положительного заключения экспертизы), указано в проекте контракта.

По данным kartoteka.ru, ООО «Стройпроект 57» зарегистрировано в Орле в 2020 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель и генеральный директор – Виктор Фалалеев. Численность персонала – 1.

В Орловской области разрабатываются проекты благоустройства для нескольких населенных пунктов: в Дмитровске в работе бульвара Кантемира, в Колпне – «Озерки», в Кромах – «Земля вятичей».

ИА «Орелград»