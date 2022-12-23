В Глазуновской ЦРБ искажали статистику по закупкам

Нарушения выявила прокуратура Орловской области.

В единой информационной системе в сфере закупок размещен ежегодный отчет об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. В нем контролеры нашли недостоверные сведения.

Должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Представление внесено руководителю ЦРБ. Контроль за работой контрактной службы был усилен, сообщает пресс-служба надзорного органа.

ИА «Орелград»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Орелгосзаказчик» устроил ажиотаж высоким авансом на ремонт ЦРБ

Власти решили не экономить на ремонте Мценской ЦРБ

Одинокий строитель получит авансом 24 млн на ремонт поликлиники в Орле