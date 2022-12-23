В Глазуновской ЦРБ искажали статистику по закупкам

23.12.2022 | 10:28 Новости, Происшествия

Нарушения выявила прокуратура Орловской области.

В единой информационной системе в сфере закупок размещен ежегодный отчет об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. В нем контролеры нашли недостоверные сведения.

Должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Представление внесено руководителю ЦРБ. Контроль за работой контрактной службы был усилен, сообщает пресс-служба надзорного органа.

ИА «Орелград»

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