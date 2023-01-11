«Орелмасло» обязали установить дополнительное очистное оборудование

На защиту прав граждан выступила прокуратура Заводского района Орла.

Проверкой зафиксировано превышение предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ на одном из источников предприятия, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Кроме того, в АО «Орелмасло» выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства: программа производственного контроля экологического контроля для объекта разработана с нарушением установленных требований, не установлены нормативы выбросов одного из загрязняющих веществ на двух источниках объекта и другие», — указано в сообщении прокуратуры.

Негативное воздействие предприятия на окружающую среду было доказано. Иск прокуратуры удовлетворен судом, решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, 28 и 29 августа 2021 года жители Орла жаловались на едкий удушающий запах. Прокуратура объявила о начале проверки по данному факту. Источник выбросов был обнаружен достаточно быстро. Губернатор Андрей Клычков посетил предприятие и встретился с его руководством. Прозвучали обещания в кратчайшие сроки сменить систему очистки воздуха. Позже специалисты Орловского филиала ЦЛАТИ по ЦФОВ дважды зафиксировали превышение содержания пыли в выбросах сушки охладителя в цехе экстракции — в 1677 и 2665 раз.

ИА «Орелград»