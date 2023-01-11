Водоснабжение в доме на Тургенева восстановлено, проверка продолжается

По результатам будет принято процессуальное решение, сообщает орловский СКР.

«В рамках проводимой доследственной проверки принятыми мерами последствия аварии были устранены, и водоснабжение дома восстановлено», — указано в релизе СУ СК России по Орловской области.

Поводом для изучения темы стало видеообращение граждан, проживающих в доме №4 по улице Тургенева в Орле, которые с 24 декабря испытывают перебои с водой. Они терпели сухие краны в новогодние каникулы, но с началом рабочих будней ждали решения проблемы. Однако коммунальщики не смогли оперативно устранить последствия аварии.

Напомним, проверку со своей стороны проводит прокуратура Орловской области. Будет проверено соблюдение законодательства в сфере ЖКХ и дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, проинформировали в надзорном органе.

ИА «Орелград»