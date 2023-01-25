Министр науки обсудил планы по строительству межвузовского кампуса в Орле

Совещание, в котором принял участие губернатор Орловской области, состоялось 24 января в режиме видеоконференцсвязи.

Информация о мероприятии с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым опубликована на сайте правительства региона. Ничего нового в релизе не сообщается. Пресс-служба напоминает, что кампус призван объединить школьное и высшее образование, науку.

«На сегодня все согласования пройдены. Запланировано несколько этапов реализации проекта. Прежде всего предстоит строительство необходимой инфраструктуры», — указано на сайте правительства региона.

Кампус должен появиться на улице Скворцова. Рядом располагается корпус бывшего технического университета, вузовский бассейн. О кампусе Андрей Клычков начал размышлять еще в статусе временно исполняющего обязанности главы региона.

В феврале 2022 года правительство Орловской области сообщало, что сметная стоимость строительства оценивается в 5,5 млрд рублей. Проектом предусмотрено возведение учебно-лабораторного корпуса площадью 30 тыс. кв. м, сети общежитий вместимостью до 1500 человек, объектов спортивной и досуговой инфраструктуры.

ИА «Орелград»