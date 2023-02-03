В Орле нашли замену обвиненному в злоупотреблении заместителю мэра

Первым заместителем мэра назначен Вадим Ничипоров.

Ранее чиновник был заместителем Юрия Парахина — начальником жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Орла. В новую должность Ничипоров вступил с 2 февраля, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, предыдущий первый заместитель Олег Минкин в начале 2022 года стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Активность силовиков была связана с возможным хищением бюджетных средств, выделенных на ремонт площади Маршала Жукова. Олег Минкин уволен «по собственному желанию».

Самого Вадима Ничипорова в сентябре 2022 года перевозчики обвинили в вымогательстве и взяточничестве. Чиновник опроверг слова предпринимателей и заявил, что будет защищать честь и репутацию, в том числе с помощью правоохранительных органов.

ИА «Орелград»