В Орле нашли замену обвиненному в злоупотреблении заместителю мэра

3.2.2023 | 15:10 Важное, Новости, Общество

Первым заместителем мэра назначен Вадим Ничипоров.

Ранее чиновник был заместителем Юрия Парахина  — начальником жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Орла. В новую должность Ничипоров вступил с 2 февраля, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, предыдущий первый заместитель Олег Минкин в начале 2022 года стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Активность силовиков была связана с возможным хищением бюджетных средств, выделенных на ремонт площади Маршала Жукова. Олег Минкин уволен «по собственному желанию».

Самого Вадима Ничипорова в сентябре 2022 года перевозчики обвинили в вымогательстве и взяточничестве.  Чиновник опроверг слова предпринимателей и заявил, что будет защищать честь и репутацию, в том числе с помощью правоохранительных органов.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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