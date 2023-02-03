В Орловской области на модернизацию коммунальных сетей потратят более 900 млн рублей

Мероприятия должны снизить число аварий.

В правительстве региона 2 февраля обсудили программу модернизации сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Орловской области на 2023-2024 годы. Благодаря реконструкции более 90 километров коммуникаций рассчитывают снизить аварийность на 5,9%.

Так, в текущем году в рамках программы в Орловской области модернизируют более 46 километров инженерных сетей и построят два объекта коммунальной инфраструктуры. На эти цели выделят 208,5 млн рублей. В следующем году в планах на реконструкцию 48 километров сетей. Также построят четыре новые котельные. Это обойдется в 695 млн рублей.

«Софинансирование программы обеспечивается средствами областного и муниципального бюджетов, а также внебюджетными источниками. Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, составит 10 923 человека», — цитирует пресс-служба губернатора Андрея Клычкова.

Напомним, мэр Орла получил представление прокуратуры за холодные батареи в домах орловцев. Аварии происходили в 907, 908, 909 квартале. В последнем часть домов из-за тупиковой схемы подачи тепла постоянно мерзнет. В самом центре Орла жители МКД все новогодние каникулы просидели без воды. Для решения вопроса тоже потребовалось вмешательство прокуратуры.

ИА «Орелград»