Виталий Рыбаков может пойти работать в Орловский облсовет

16.2.2023 | 10:44 Новости, Политика

Коллеги поддержали его включение в число членов регионального парламента, работающих на постоянной основе. 

Виталий Рыбаков получил одобрение 15 февраля на заседании комитета по законодательству. Его поддержали единогласно. В настоящий момент депутат трудится без отрыва от основной работы. Является председателем комитета по градостроительной деятельности и транспорту с октября 2022 года.

«Надо работать, углубляться в проблемы нашего региона», — цитируют Виталия Рыбакова «Орловские Новости«.

Добавим, окончательное решение о принятии Рыбакова в новом статусе вынесут на февральской сессии облсовета.

ИА «Орелград»

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