Жалобы по двум крупным орловским госзакупкам не нашли подтверждения

Отменена приостановка определения подрядчиков для благоустройства парка «Земля Вятичей» в Кромах и ремонта улицы Комсомольской в Орле.

Красные отметки исчезли с проведенного аукциона и конкурса. На отбор для кромского проекта жаловалось некое ООО «Аква Плюс», на орловский – ООО «Дом». Видимо, УФАС России по Орловской области не увидело оснований отменять результаты отбора.

Контракты на 400 млн рублей в стадии подписания. В Кромах будет работать компания из Санкт-Петербурга — ООО «РК «Ингрия». Цена контракта – 63 млн рублей. Благоустройство должны завершить в октябре 2023 года.

По улице Комсомольской победитель не обозначен. Однако указано, что только одна заявка на участие в конкурсе была признана соответствующей требованиям. Предложение участника – 336 млн рублей. Проезжую часть должны отремонтировать до 30 июня, прилегающую территорию – до 15 октября, отмечено в проекте контракта.

ИА «Орелград»