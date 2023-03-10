Орловца будут судить за избиение возлюбленной, езду пьяным и оскорбление полицейского

10.3.2023 | 17:08 Закон и порядок, Новости

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Знаменка.

СУ СК России по Орловской области сообщает, что в августе 2022 года 42-летний мужчина, будучи нетрезвым, избил свою 33-летнюю сожительницу. Он причинил здоровью женщины вред средней тяжести.

В ноябре этого же года житель поселка Знаменка снова в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля, будучи уже лишенным прав за отказ от медосвидетельствования. Также в ноябре 2022 года мужчина находился в развлекательном заведении, когда оскорбил прибывшего по его заявлению полицейского.

В настоящее время по материалам уголовного дела по трем статьям утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время их рассмотрит суд, сообщают в региональном СК.

ИА «Орелград»

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