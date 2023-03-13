Клычков отметил маршрут, который «прославился на всю страну»

Губернатор в ходе прямого эфира уделил внимание проблемам транспортного обеспечения.

13 марта в ходе общения с жителями в соцсетях глава региона выделил Орел и Мценск.

«Маршрут 9 уже на всю страну прославился, — заявил Андрей Клычков. — Из-за нареканий перевозчика заменили, но небольшая была накладка по организационным мероприятиям. Я прошу Юрия Парахина взять на контроль. Маршрут требуемый жителями, чтобы здесь никаких сбоев не было. 14, 19 маршрут много обращений. Тоже дополнительно нужно принимать меры, чтобы жители могли пользоваться общественным транспортом. По Мценску жалобы постоянно поступают – не хватает транспорта, чтобы добраться до вокзала. Прошу держать на особом контроле».

Напомним, перевозчики Кривовы в сентябре 2022 года записали видеообращение, в котором обвинили заместителя мэра в мздоимстве. Они сообщили, что он их пытается выжить с рынка из-за личной неприязни. Попросили правоохранительные органы проверить все имеющиеся материалы. Вадим Ничипоров назвал обвинения в свой адрес ложью. В начале марта маршрут №9, на котором работала Марина Кривова, был временно передан ТТП до проведения конкурса. В администрации Орла сообщили, что поводом стали многочисленные нарушения со стороны перевозчика.

ИА «Орелград»