В Мценске передумали повторно использовать старые могилы

15.3.2023 | 14:44 ЖКХ, Новости

Любопытная норма исключена из правил погребения орловского райцентра.

Как уже рассказывал «Орелград», в феврале 2023 года администрация Мценска утвердила положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения (погребения) на территории города. Новые правила предусматривали, в том числе, возможность использования старых могил повторно. И вот теперь глава города Мценска Николай Кочетаев распорядился о внесении изменений в февральское постановление администрации города. Он велел исключить из положения пункт 4 статьи 10.

Именно данный пункт регламентировал работу со старыми могилами. Согласно ему, при отсутствии сведений о захоронениях, а также надлежащего ухода за захоронениями, в том числе имеющим надмогильные сооружения, в течение длительного периода времени (не менее 20 лет), они должны были признаваться бесхозяйными. В этом случае, согласно теперь уже отмененному пункту, на могильном холме должен был устанавливаться трафарет с предупреждением ответственному за захоронение о необходимости привести место захоронения в порядок и обратиться в городское управление ЖКХ.

По истечении года, в случае не приведения могилы в порядок, данное захоронение должно было признаваться бесхозяйным, после чего администрацией города должно было приниматься решение о возможности использования данного места для захоронений. И только в случае установления историко-культурной ценности захоронения или надмогильного сооружения власти были обязаны обеспечивать его сохранность в соответствии с законодательством об охране и использовании памятников истории и культуры.

Указанных требований в новых погребальных правилах теперь нет. В остальном документ остался без изменения. Кстати, в городе Мценске официальными местами погребения являются четыре кладбища: на улице Болховской (включающее в себя аллею почетных захоронений и участок воинских захоронений, сектора одиночных и семейных (родовых) захоронений), на улицах Семашко и Орловской, а также кладбище №4, расположенное на территории Мценского района (справа от автодороги Мценск-Болхов, включающее в себя сектора почетных захоронений, сектора одиночных и семейных захоронений».

По новым правилам размеры бесплатно предоставляемых мест захоронения в Мценске составляют: для одиночных могил — 5 квадратных метров (2,0 x 2,5 метра); для могил на два места — 7,5 квадратных метра (3 x 2,5 метра). Глубина могилы — 1,5 метра, высота надмогильного холма — не менее 0,5 метра. Высота оград не должна превышать 0,6 метра, расстояние между местами захоронения должно составлять не менее 0,5 метра.

«Создаваемые, а также существующие места погребений и захоронений, не подлежат сносу и могут быть перенесены по решению администрации города Мценска в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий», — говорится в тексте положения.

Исключение составляют места погребения погибших при защите Отечества, являющиеся воинскими захоронениями. Такие могилы могут быть перенесены только по решению органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2023 год

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