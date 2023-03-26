Ливенский «Стройдом» будет благоустраивать Октябрьский Бульвар

26.3.2023 | 12:15 Новости, Строительство

Определен подрядчик для преображения общественной территории в Орловской области.

Победителем электронного аукциона стало ООО «СЗ «Стройдом». Цена контракта — 74 471 367 рублей 55 копеек. Срок исполнения – 1 ноября 2023 года, указано на сайте «Госзакупки».

Финансирование Ливны получили, став одним из победителей внеочередного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Территория бульвара (около 3,2 гектара) будет зонирована, освещена, оборудована велосипедной дорожкой, скамейками и навесами. В оформлении будут использованы ливенские бренды.

Напомним, ООО «СЗ «Стройдом» выиграло аукцион на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Культурно-мемориальный комплекс (площадь Победы и аллея Героев) (3 этап)» в Ливнах. Компания уже приступила к созданию фонтанного комплекса.

ИА «Орелград»

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