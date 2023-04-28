В Орле проблемные автобусные маршруты могут отобрать у ТТП

Об этом заявил мэр Юрий Парахин.

В центре внимания оказались маршруты, которые обслуживают Выгонку — №15 («Кольцо ТМК «ГРИНН» — переулок Южный») и №48 («Госуниверситет – переулок Южный»).

Парахин признал существование проблемы и поручил городскому комитету по организации транспортного обслуживания проработать вопрос выпуска новой партии ЛИаЗов именно на данные направления. Речь идёт о ещё 20 новых современных автобусах, которые уже закуплены, но пока что проходят оформление.

Также мэр поручил «ТТП» усилить работу по набору водителей. «Задача — урегулировать ситуацию по перечисленным маршрутам в течение месяца», — подчеркнул Парахин.

В то же время мэр Орла заметил – требования ко всем перевозчикам, муниципальным или частным, у городской власти одинаковые. «Если МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» не справится с возложенными на него обязательствами по транспортному обслуживанию населения, мы имеем право расторгнуть с ним муниципальные контракты и объявить конкурсные процедуры», — заключил градоначальник.

Напомним, что несколько дней назад на маршрут №48 вернулись частные перевозчики.

ИА «Орёлград»