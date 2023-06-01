Сегодня утром орловец пострадал в ДТП

1.6.2023 | 10:20 Новости, Происшествия

Авария случилась в Заводском районе Орла.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Местом столкновения двух легковых автомобилей стал перекрёсток улиц Энгельса и Панчука. ДТП произошло около семи утра. Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, в аварии пострадал один человек.

На месте ДТП работали силы и средства 3-й Пожарно-спасательной части Орла.

Наиболее серьёзная за последнее время авария произошла 25 мая на автодороге «Северный подъезд к городу Орлу – Лунево — Моховое». Там 22-хлетний водитель «Лады» насмерть сбил 15-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в тёмное время суток. Также 24 мая в Ливнах один автомобиль сбил сразу четверых пешеходов, которые шли по тротуару.

ИА «Орёлград»

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