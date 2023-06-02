В Орле пообещали покрасить мост Дружбы

Работы запланируют на 3-й квартал текущего года.

Тему обсуждали в соцсетях в комментариях к прямому эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Состоянием моста возмутилась одна из жительниц города. Ей ответили с официального аккаунта администрации Орла.

«Краска требует обновления. Запланируем покраску ограждений на мосту Дружбы на 3-й квартал текущего года» — заявили представители городской власти.

Также администрация города выразила свою точку зрения по поводу проблемы с водой, которая, во время осадков, скапливается на проезжей части и льётся на пешеходную часть моста.

«Большую часть дождевых вод отводят новые барьерные ограждения, вода не скапливается на всём протяжении тротуара. Если ставить барьерное ограждение «внахлёст» с тротуаром, то уходить воде будет некуда. Мост находится в надлежащем состоянии, в случае необходимости будет проводиться текущий ремонт», — заключили чиновники.

Напомним, что КСП выяснило, что при ремонте моста Дружбы допущены значительные финансовые нарушения. Ранее профильный комитет горсовета предлагал провести повторную приёмку объекта.

ИА «Орелград»