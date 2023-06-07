Для орловцев споёт Олег Погудин

Это произойдёт в ближайшее воскресенье.

Выступление Народного артиста России состоится 11 июня в рамках фестиваля «Месяц в деревне», который проходит в музее-заповеднике Тургенева «Спасское-Лутовиново» в течении всего июня.

Погудин представит орловцам авторский концерт-спектакль «Золотой век. Вариации. Тургенев». В его рамках прозвучат сольные вокальные партии, дуэты, трио и квартеты с его участием. Также Погудин является режиссёром-постановщиком спектакля.

Мероприятие начнётся в 15:00. Билеты на спектакль можно приобрести на сайте музея-заповедника. Для зрителей в возрасте до 16 лет вход будет бесплатным. Также предусмотрена скидка в 50% по Пушкинской карте.

17 июня в рамках фестиваля «Месяц в деревне» в «Спасском-Лутовиново» выступит Ирина Богушевская.

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ИА «Орелград»