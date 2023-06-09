В Орле торговали загадочным луком

На этикетках не было нужных сведений.

Нарушения выявило Управление Россельхознадзора по региону. Сотрудники ведомства провели выездную проверку на территории города Орла. Выяснилось, что индивидуальные предприниматели пытались сбыть 68 сомнительных партий посевного материала лука.

Этикетки на продукции имелись. Однако на них отсутствовала информация о происхождении и качестве семян. Ведомство посчитало, что это может привести к нарушению федерального закона «О семеноводстве», а также «Порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений», одобренного Минсельхозом.

В целях предупреждения правонарушений Управление объявило предпринимателям 68 предостережений о недопустимости нарушений соответствующих требований.

Ранее стало известно, что орловское предприятие оштрафовали за несвоевременную обработку угодий агрохимикатами и пестицидами.

ИА «Орелград»