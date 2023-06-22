В Спасском-Лутовинове проведут фотосессию с «гостями из прошлого»

Орловцев и гостей региона позвали на увлекательный всероссийский Тургеневский праздник.

В Орловской области по уже сложившейся традиции в последнюю субботу июня будет проведен всероссийский Тургеневский праздник. Его организует Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Напомним, он расположен в Мценском районе Орловской области, на территории родовой усадьбы знаменитого писателя.

Как сообщили в музее, праздничная программа возьмет старт ровно в полдень, когда перед гостями выступит фольклорный ансамбль «Каравай». Спустя час начнется творческая встреча с писателем Дмитрием Даниловым, а в 14 часов выступит струнный квартет Орловской государственной филармонии. В рамках праздника будет организована работа площадки «Усадебное варенье», которая раскинет свой шатер у Крестьянской избы. На этой площадке, говорят организаторы, можно будет изучить тонкости приготовления варенья из абрикосов по рецептам XIX века, а потом и продегустировать его.

«На живописной полянке между Домом-музеем И.С.Тургенева и Флигелем изгнанника разместится площадка исторической реконструкции «Дворянский быт», — добавили в музее. — Здесь можно будет угоститься чаем с баранками, поиграть в настольные игры, поучаствовать в светской беседе и сфотографироваться с «гостями из прошлого».

Посетителей также ожидает интерактивная выставка-лекция историка Дмитрия Коренева, который расскажет своим слушателям о русском костюме и предках Тургенева со времен Василия Темного до XVIII века. Она пройдет на площадке между конюшней и каретным сараем. На 15 часов намечен старт концертной программы, для чего будет отведена Большая поляна. Тон выступлениям задаст театрализованный пролог и выступление ведущего солиста театра «Градский Холл» Андрея Лефлера.

«Праздничный день завершится в 17 часов Большим усадебным балом, в котором смогут принять участие все желающие, — добавили организаторы. — В течение всего дня будут работать «сувенирный ряд», летнее кафе и кофейня. Гости праздника также смогут принять участие в мастер-классах и усадебных играх. Возрастное ограничение 0+».