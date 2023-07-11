В «Орловском полесье» с борщевиком борются по-новому

11.7.2023 | 18:01 Новости, Общество

Специалисты применяют новые методы.

Фото: vestiorel.ru

Речь об опасном сорняке зашла в социальных сетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Один из пользователей указал на проблему именно применительно к национальному парку: «Если бы ещё с борщевиком вдоль дороги как-то поборолись, не знаю, почему в масштабах области на эту проблему не обращают внимания. Жалко, что наши красивые места зарастают больше и больше».

На комментарий отреагировали с официального аккаунта районной администрации. Оказалось, что борьба с борщевиком всё же ведётся – причём с использованием новых для этой местности методов.

«Работа по уборке борщевика Сосновского в Хотынецком районе велась, в основном, методом скашивания. Однако в текущем году, чтобы предотвратить его распространение, в местах, где технику использовать невозможно, волонтёры начали его выкапывать. В райцентре и ряде сельских поселений, кроме того, с этого года используют гербициды», — рассказали чиновники.

Также в выполнении данной задачи участвует и Государственное унитарное предприятие Орловской области «Дорожная служба». Администрация Хотынецкого района уточнила: «Специалистами «Дорожной службы» предпринимаются меры, чтобы до конца текущей недели максимально скосить борщевик вдоль региональной трассы, ведущей в Национальный парк «Орловское полесье»».

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных сорняков. Растение отличается высокой «витальностью» и наносит значительный вред сельскому хозяйству.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»

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