Орловцы нажаловались губернатору на собак

Клычков призвал Парахина «не останавливаться» в решении проблемы.

«Собачья» тема стала одной из главных в комментариях к очередному прямому эфиру губернатора Орловской области.

«Андрей Евгеньевич! Вас беспокоим по вопросу бродячих собак! Просим Вас походатайствовать для изменения закона о бродячих собаках! Жить невыносимо! Просим защиты и помощи!», — обратилась к Клычкову жительница Ливенского района. Напомним, что на днях Госдума приняла законопроект, позволяющий регионам самостоятельно устанавливать порядок обращения с бездомными животными.

«У нас ребёнка-инвалида покусали бродячие собаки. Усугубили здоровье. Сегодня написала заявление в прокуратуре! Так как мне отказали в администрации. Сказали, что на отлов собак нет денег… Нет денег, а почему мы с ребёнком-инвалидом должны страдать?», — конкретизировала свою ситуацию женщина.

Ей ответили с официального аккаунта районной администрации: «В настоящий момент денежные средства, предоставленные Ливенскому району на отлов животных без владельцев, израсходованы в полном объеме. Просим Вас обратиться в администрацию с заявкой на отлов бродячих собак, которая будет направлена в Управление ветеринарии Орловской области для принятия дальнейших мер».

«Отстрел собак был полностью запрещён с 1 января 2020 года в соответствии с федеральным законом. Он подразумевает гуманный способ контроля популяции собак по международной системе «Отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск»», — добавили чиновники.

Ещё одного пользователя, уже из Орла, возмутили хозяева домашних собак, которые выгуливают своих питомцев в парке Победы.

«Гуляют с собаками по газонам!!! Это же аллеи памяти!!!», — высказался пользователь, тоже обращаясь к Клычкову. Обратная реакция на этот «крик души» поступила от администрации Орла.

«К сожалению, применить меры административного воздействия к владельцам собак мы не можем, в парке Победы не запрещено находится с питомцами. В данном случае, вопрос к культуре и воспитанию наших жителей, которые выбирают для выгула именно эту территорию. Уверены, что они не оскверняют памятники и аллеи «Сада памяти», и надеемся, что большинство посетителей убирают за своими четвероногими друзьями», — заявили представители мэрии областного центра.

Сам же Клычков во время эфира тоже поднял эту тему, но немного в другом ключе. Он вспомнил про нападение собак на подростков на Южном рынке Орла, поблагодарил мэра города Юрия Парахина за оперативную реакцию на ЧП и призвал его не останавливаться в решении данной проблемы.

Отметим, что тема безнадзорных собак является одна из самых резонансных. Как правило, при обсуждении в орловских соцсетях и СМИ она вызывает большое количество откликов, причём неоднозначных. Фактически же до решения данной проблемы и Орлу, и всей области, видимо, ещё далеко. Открытие приюта для безнадзорных животных, который строят на Наугорском шоссе, в очередной раз отложено. В то же время правительство области приняло специальный документ, направленный на сохранение здоровья и жизни граждан от бездомных «друзей человека».

ИА «Орелград»