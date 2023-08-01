Горсовет Орла принял решение по Почётным гражданам

Их число увеличилось.

Как и планировалось, звание присвоили врачу и сенатору Владимиру Круглому и председателю Совета директоров АО «Орёлтекмаш» Георгию Золотареву. Это произошло сегодня на внеочередном заседании городского парламента.

Звания присвоены с формулировкой «за большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие города».

Кроме того, два новых имени внесены в городскую Книгу Почёта. Такой чести удостоились издатель и писатель Александр Лысенко и гендиректор ООО «Орловский Бумажный Комбинат» Виктор Перелыгин.

Ранее все эти кандидатуры утвердили на заседании специальной городской комиссии. После этого зампред орловского облсовета Михаил Вдовин рассказал, что региональный парламент предлагал своего кандидата в Почётные граждане, но ему не дали «зелёный свет».

Отметим, что присвоение звания, как и внесение в Книгу Почёта, является не только знаком внимания и признания, но и подразумевает назначение ежемесячной денежной выплаты.

ИА «Орелград»