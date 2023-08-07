СМИ: В райцентре Орловщины пытались поджечь военкомат

Пожар потушили «в зародыше».

Новость сообщил телеграм-канал SHOT. По данным источника, нападение произошло в посёлке городского типа Верховье непосредственно 5-го августа, когда Орловская область отмечала 80 лет освобождения от фашистских оккупантов.

Согласно этой версии, неизвестный преступник бросил «коктейль Молотова» в здание местного комиссариата, расположенное на улице Чапаева, 13.

«Загорелся только резиновый грязезащитный коврик у входа. Ущерб минимальный. До здания огонь не добрался, его потушили своими силами», — сообщает СМИ.

Также известно, что в данный момент правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела и занимаются розыском подозреваемого лица.

Отметим, что в зону ответственности сотрудников данного военкомата входит не только Верховский, но также Краснозоренский и Новодеревеньковский районы.

ИА «Орелград»