В Орле водитель чуть не угробил пассажира

7.8.2023 | 12:33 Новости, Происшествия

Машина съехала в кювет.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла накануне в 12 часов 30 минут в Дмитровском районе. Местом действия стала трасса «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы», её 58-й километр.

63-летний водитель «Шевроле Ланос» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Его 53-хлетний пассажир получил травмы. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Ранее Покровский районный суд приговорил водителя, попавшего в ДТП, к трём годам лишения свободы. Тогда в результате аварии тоже серьёзно пострадал пассажир автомобиля.

Напомним, что на этих выходных произошло и одно смертельное ДТП — на Наугорском шоссе Орла автобус сбил молодого пешехода.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования