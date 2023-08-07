В Орле водитель чуть не угробил пассажира

Машина съехала в кювет.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла накануне в 12 часов 30 минут в Дмитровском районе. Местом действия стала трасса «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы», её 58-й километр.

63-летний водитель «Шевроле Ланос» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Его 53-хлетний пассажир получил травмы. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Ранее Покровский районный суд приговорил водителя, попавшего в ДТП, к трём годам лишения свободы. Тогда в результате аварии тоже серьёзно пострадал пассажир автомобиля.

Напомним, что на этих выходных произошло и одно смертельное ДТП — на Наугорском шоссе Орла автобус сбил молодого пешехода.

ИА «Орелград»