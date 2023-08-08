Орловская компания неправильно применила инсектицид

8.8.2023 | 18:24 Закон и порядок, Новости

Ответственное лицо оштрафовали.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, нарушение вскрылось во время плановой поездки. Законодательство о применении пестицидов и агрохимикатов преступило ООО «АгроГард-Орел»

Оказалось, что компания, применяя средство против насекомых («Шарпей КЭ»), превысила дозировку. Инсектицид использовался в Покровском районе на полях подсолнечника в период его цветения.

В итоге должностное лицо, ответственное за проведение этих обработок, привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Юридическому лицу выданы рекомендации по соблюдению соответствующих требований.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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