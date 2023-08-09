Под Орлом 15-летняя девочка разбилась на питбайке

9.8.2023 | 14:05 Новости, Происшествия

ДТП случилось в Орловском муниципальном округе.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла накануне в 18 часов 50 минут. Инцидент случился в посёлке Усть-Рыбница на улице Заречной.

Девочка-подросток 2008-го года рождения управляла питбайком KAYO. Она ехала со стороны улицы Грановского в сторону переулка Мирного. Однако у дома по Заречной, 13, упала со своего «железного коня».

«В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, госпитализирована», — пояснили в дорожной инспекции.

Ранее стало известно, что в Орле на Городской улице насмерть сбили 16-летнего велосипедиста.

ИА «Орелград»

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