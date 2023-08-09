В Орле в ДТП на Городской погиб 16-летний подросток

Стали известны подробности аварии.
О них рассказали в региональном Управлении ГИБДД. Накануне «Орелград» уже сообщал об этом происшествии.
Как оказалось, погибший – мальчик 2007-го года рождения. Он, действительно, передвигался на велосипеде, причём переезжал пешеходный переход (не оборудованный светофором). В этот момент его и сбила машина.
«Киа Рио», которой управлял 40-летний водитель, ехала со стороны Поселковой улицы. Столкновение с несовершеннолетним велосипедистом произошло у дома по Городской, 99 (напротив «Лесоторговой»).
Уже после этого «Киа» столкнулось с «Фольксвагеном» (им управлял 33-хлетний водитель).
«В результате ДТП велосипедист скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ГИБДД.
Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП, в результате семь человек получили телесные повреждения и один человек погиб.
ИА «Орелград»