В Орле в ДТП на Городской погиб 16-летний подросток

Стали известны подробности аварии.

О них рассказали в региональном Управлении ГИБДД. Накануне «Орелград» уже сообщал об этом происшествии.

Как оказалось, погибший – мальчик 2007-го года рождения. Он, действительно, передвигался на велосипеде, причём переезжал пешеходный переход (не оборудованный светофором). В этот момент его и сбила машина.

«Киа Рио», которой управлял 40-летний водитель, ехала со стороны Поселковой улицы. Столкновение с несовершеннолетним велосипедистом произошло у дома по Городской, 99 (напротив «Лесоторговой»).

Уже после этого «Киа» столкнулось с «Фольксвагеном» (им управлял 33-хлетний водитель).

«В результате ДТП велосипедист скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ГИБДД.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП, в результате семь человек получили телесные повреждения и один человек погиб.

ИА «Орелград»