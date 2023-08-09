В Ливнах столкнулись три автомобиля

Пострадали четверо человек.

Об обстоятельствах ДТП рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области. Авария произошла накануне в 20:05 у дома по улице Дружбы Народов, 126.

19-летний водитель «Лады Гранта» столкнулся с «Опелем Зафира». Иномаркой управляла 33-хлетняя женщина. Уже после этого «Опель» врезался в «Киа Спортейдж». За его рулём сидел 20-летний водитель.

В результате ДТП получили телесные повреждения сразу четверо — водитель «Лады», его 21-летняя и 22-хлетняя пассажирки, а также женщина, управлявшая «Опелем». Однако госпитализация никому из них не понадобилась.

Ранее стало известно, что накануне в Орловском муниципальном округе 15-летняя девочка разбилась на питбайке.

ИА «Орелград»