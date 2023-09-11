В Орле в ДТП попал годовалый ребёнок

11.9.2023 | 11:02 Новости, Происшествия

Он ехал в иномарке как пассажир.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария случилась накануне в 15:26. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, она произошла на перекрёстке Карачевского шоссе и улицы Спивака.

По предварительным данным, виновником дорожного происшествия стал 30-летний водитель «Лады Калины». Мужчина ехал по Спивака и, при пересечении главной дороги (Карачевского шоссе), не уступил трассу «Опелю Астра».

За рулём иномарки сидела 29-летняя женщина. На заднем сидении ехали ещё двое – женщина 1985-го года рождения и мальчик 2022-го года рождения. Пассажирка держала ребёнка на руках.

«В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения, доставлен в НКМЦ имени Круглой, после осмотра отпущен», — пояснили в ГИБДД.

Также, уже вечером того же дня, водитель иномарки тоже обратилась за медицинской помощью в больницу имени Боткина. Врачи осмотрели её и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за эти выходные на территории Орловской области зарегистрировано 30 ДТП, в том числе три аварии с пострадавшими.

ИА «Орелград».


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Орелград. 2023 год

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