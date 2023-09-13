На Орловщине выросла заболеваемость ОРВИ

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Тема обсуждалась на заседании профильного комитета орловского областного Совета народных депутатов. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Как рассказала начальник профильного отдела областного Роспотребнадзора Екатерина Яшкина, рост заболеваемости ОРВИ фиксируется уже вторую неделю. По мнению санитарных врачей, это напрямую связано с началом нового учебного года.

Также Яшкина рассказала о первых итогах вакцинации от гриппа. По её словам, на данный момент в процессе участвуют все медицинские организации региона. Прививку сделали около 35 тысяч человек, включая 8 тысяч детей.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что более тысячи орловцев привились от кори.

ИА «Орелград»