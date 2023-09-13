Орловец отсудил у турфирмы 158 тысяч

13.9.2023 | 18:00 Закон и порядок, Новости, Общество

Оператор отказывался возместить затраты добровольно.

Фото: ИА «Орелград»

История началась ещё в 2019-м году. Тогда житель нашей области приобрёл у компании «Музенидис Трэвэл — Ростов-на-Дону» путёвку в Грецию. Причём – не напрямую, а через посредника, туроператора ООО «Жемчужный берег». Поездка должна была состояться через два года, в октябре 2021-го.

Однако к указанному периоду из-за наличия в этом государстве «угрозы безопасности жизни и здоровья туристов» (видимо, в связи с коронавирусом), рейсы туда не осуществлялись. Отдых сорвался, и орловец попытался вернуть уплаченные за путёвку деньги.

Потребитель направил необходимые письменные претензии, а, когда они не были удовлетворены, обратился в Роспотребнадзор. В свою очередь, ведомство решило отстоять его интересы в суде.

В итоге Мировой судья судебного участка №2 Советского района города Орла вынес решение в пользу потребителя. Договор с ООО «Жемчужный берег» был расторгнут, а с «Музенидис Трэвэл — Ростов-на-Дону» взыскали 158 тысяч 100 рублей – в пользу потребителя.

В эту сумму вошла не только стоимость путёвки, но и проценты за пользование чужими деньгами, компенсация морального вреда и штраф за нежелание удовлетворить законные требования в добровольном порядке.

ИА «Орелград»


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