Под Орлом в массовом ДТП пострадали женщина и ребёнок

Авария произошла в Ливнах.

ДТП случилось накануне в 17 часов 20 минут на местной улице Гайдара. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области.

25-летний парень ехал на «десятке» в сторону улицы Гайдара. Он не сумел соблюсти безопасную дистанцию и столкнулся с «Фольксвагеном Гольф», который ехал впереди него (в попутном направлении).

После этого иномарка врезалась в «Лифан». 35-летний мужчина, управлявший китайским автомобилем, ехал впереди «немца», но уже собирался поворачивать налево.

В итоге пострадали люди, которые находились в «Фольксвагене» — 47-летняя женщина, сидевшая за рулём, и 14-летний мальчик. Орловчанку на «Скорой» доставили в Ливенскую ЦРБ и госпитализировали. Ребёнок обратился туда же, но сам, спустя некоторое время. Ему госпитализация не понадобилась.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП, это – единственное из них, где пострадали люди.

ИА «Орелград»