Под Орлом в ДТП пострадала 13-летняя девочка

Легковушка столкнулась с автофургоном.

Авария произошла накануне в 16 часов 20 минут. Машины не смогли разминуться на межрегиональной автодороге «Орёл — Брянск – Смоленск» на 54-м километре. Это территория Хотынецкого района – практически на выезде из Орловской области.

Девочка ехала пассажиркой в «Рено Логан». Автомобилем управлял 47-летний мужчина. Вторым участником столкновения стал фургон «Ситроен Джампер», за который отвечал 32-хлетний водитель.

В итоге пострадали: водитель «Рено», его несовершеннолетняя пассажирка, а также ещё два человека, которые ехали в легковушке. Это 23-хлетний парень и 38-летняя женщина. Правда, никто из них не был госпитализирован – видимо, травмы не оказались слишком серьёзными.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП. Три из них проходят по категории «с пострадавшими», различные телесные повреждения получили шесть человек. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по нашему региону.

ИА «Орелград»