В Орле упал беспилотник

17.9.2023 | 9:40 Важное, Новости, Происшествия

Аппарат спровоцировал пожар на территории промышленного объекта.

Фото: портал Орловской области

Подробности происшествия сообщил в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков. БПЛА упал 17 сентября примерно в 3:50 в Железнодорожном районе. В результате загорелось топливо в резервуаре.

Возгорание было полностью устранено. Пострадавших нет, сообщил глава региона. Оперативно-следственные группы устанавливают обстоятельства случившегося.

«Ситуация находится под полным контролем», — заверил Андрей Клычков.

Напомним, ранее беспилотники падали в Сосковском, Шаблыкинском, Ливенском, Корсаковском, Знаменском районах.

ИА «Орелград»


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