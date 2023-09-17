В Орле упал беспилотник

Аппарат спровоцировал пожар на территории промышленного объекта.

Подробности происшествия сообщил в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков. БПЛА упал 17 сентября примерно в 3:50 в Железнодорожном районе. В результате загорелось топливо в резервуаре.

Возгорание было полностью устранено. Пострадавших нет, сообщил глава региона. Оперативно-следственные группы устанавливают обстоятельства случившегося.

«Ситуация находится под полным контролем», — заверил Андрей Клычков.

Напомним, ранее беспилотники падали в Сосковском, Шаблыкинском, Ливенском, Корсаковском, Знаменском районах.

ИА «Орелград»