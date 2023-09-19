Под Орлом в пьяном ДТП погиб 15-летний мальчик

«Семёрка» столкнулась с КАМАЗом.

Авария произошла накануне в 17:50 на трассе «Орёл – Ефремов», на 131-м километре (на территории Новодеревеньковского района). Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

«Семёрка» (ВАЗ-210740) двигалась со стороны Ефремова в сторону Хомутово. Мальчик 2008-го года рождения, пристёгнутый ремнём безопасности, ехал в ней в качестве одного из пассажиров – на переднем сиденье автомобиля. Машиной управлял 43-летний водитель. На заднем сидении находился ещё один пассажир — 40-летняя женщина.

Кем именно эти люди приходились друг другу – пока не известно. Однако установлено, что водитель находился в состоянии опьянения. В роковой момент он нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения. Здесь легковушка столкнулась с КАМАЗом. 49-летний мужчина вёл грузовик во встречном направлении.

В результате ДТП «семёрка» превратилась в груду искорёженного металла. Мальчик получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в Залегощенскую ЦРБ. Уже здесь он скончался.

Также пострадали водитель и женщина-пассажир. Их тоже доставили в медицинское учреждение (в Новодеревеньсковскую ЦРБ).

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 8 ДТП, в том числе два с пострадавшими.

ИА «Орелград»