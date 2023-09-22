На Орловщине обозначат надписями все воинские захоронения

То же самое относится и к памятникам Великой Отечественной войны.

У объектов, входящих в данные категории, установят надписи и обозначения, которые будут содержать основную информацию о них. Кроме того, каждый из них снабдят графическим идентификатором (QR-кодом). Любой обладатель смартфона сможет считать код и прочесть сведения о захоронении или памятнике в интернете.

Региональный законопроект разработан в связи с принятием федерального закона, устанавливающего данные нормы. Сегодня депутаты Орловского областного Совета приняли его единогласным решением.

Обязанность по установке надписей и обозначений возлагается на региональные органы государственной власти и местное самоуправление.

Согласно официальным данным, на территории Орловской области находятся 824 воинских захоронений и мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне. Они увековечили память о более 100 тысячах погибших воинов и командиров Красной Армии.

Ранее стало известно, что облсовет принял решение о расширении мер поддержки участников СВО.

ИА «Орелград»