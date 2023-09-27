Орловский «Главпочтамт» решили осветить

Проект работ уже прошёл госэкспертизу.

Эксперты оценили проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Главпочтамт», 1950-1951 гг.» Он расположен в Орле на улице Ленина, дом 43. Проект был разработан столичной компанией «Вершина», он предусматривает архитектурно-художественную подсветку здания-памятника. Экспертиза дала добро на проведение работ, посчитав, что проектная документация соответствует требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Главная идея дизайна освещения – разработка архитектурно-художественной подсветки. По мнению экспертов, предложенное проектировщиками расположение приборов на фасаде является не только функциональными аспектами, но и образно-стилистическими. А основной задачей подсветки объектов культурного наследия является «выявление основных достоинств объемно-пространственных композиций фасадов и усиление роли визуального выделения строения в вечернее время на фоне окружения, подчеркивание его презентабельности».

Осветительные приборы, применяемые в данном проекте, были подобраны путем моделирования и светотехнических расчетов, что позволило достаточно точно выявить слабые и сильные места проекта. Выбор оборудования пал на светильники с повышенной степенью защиты от пыли и влаги, так как в период эксплуатации они будут подвергаться повышенному воздействию из внешней среды. Проект обеспечивает полное сохранение архитектурного облика здания в дневное и вечернее время, считают эксперты.

«Все приборы деликатно интегрированы в общий вид фасадов и не несут негативного восприятия внешнего облика здания в дневное время, — говорится в акте экспертизы. — Применяемое российское оборудование одобрено для эксплуатации на муниципальных объектах и входит в состав федеральных программ по освещению. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий».

Здание «Главпочтамта» было построено в 1950-1951 годах по проекту архитекторов Ожегова, Зубина и Муравьева и получило название Дом связи. Элементы отделки на фасаде выполнены скульптором Неродой. Изначально на здании все скульптуры были гипсовыми. В начале 1980-х их заменили на медные, полые внутри, поскольку прежние сильно обветшали. Эти более поздние композиции были изготовлены уже орловскими скульпторами Валентином и Николаем Извековыми.

Место, где было принято решение возвести главное здание связистов, интересно своими преображениями. На месте нынешней площади Ленина в центре города располагался бульвар, тянувшийся от начала улицы Ленина до современного городского парка. Появился он еще в 1819 году и изначально назывался Городской бульвар. К началу 20 века появилось и второе название — Николаевский бульвар. После революции он был переименован в Театральный, а позже – в Центральный.

Бульвар сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Именно здесь после войны было решено возвести Дом связи. Здание можно назвать монументальным не только за внешний вид – поражал и интерьер. Высокие своды, колонны, широкие лестницы – во всем заметен типичный для советского времени размах.

Это уникальное строение для Орла – в городе таких больше нет. Со времен возведения оно пребывает в первоначальном виде. За семь десятилетий зданию ни разу не потребовалась серьезная реконструкция или капитальный ремонт.

ИА «Орелград»