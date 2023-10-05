В Орле мошенники действуют от имени Роспотребнадзора

5.10.2023 | 12:25 Закон и порядок, Новости

Преступники атакуют предпринимателей.

Фото: ИА «Орелград»

Мошенники навязывают бизнесменам комплекты литературы о нормах и правах, которые нужно размещать в «уголках потребителя». При этом они представляются сотрудниками Роспотребнадзора.

В пресс-службе областного Управления ведомства рассказали, что преступники связываются с предпринимателями по телефону. Они сообщают, что в отношении компании планируется проверка. Далее бизнесмену предлагается приобрести комплект литературы для «уголка потребителя» — якобы, чтобы избежать неминуемого наказания.

При этом литературу покупателю должен доставить курьер. Если бизнесмен отказывается покупать такой товар сразу, но пытается перезвонить по тому же номеру позже, то его звонок остаётся без ответа.

«Управление Роспотребнадзора по Орловской области не осуществляет продажу «уголков потребителей», а также никакой нормативно-правовой литературы», — подчеркнули в пресс-службе. Также ведомство рекомендует всем, кто сталкивается с подобными звонками, сообщать о них в правоохранительные органы (по телефонам 01 и 102).

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что почти каждый пятый орловец сделал прививку от гриппа.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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