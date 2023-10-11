В Орловской области увеличатся размеры соцпособий

Это произойдёт начиная с Нового года.

Повышение затронет пособия, которые зависят от величины регионального прожиточного минимума. Напомним, что с ближайшего 1-го января его размер вырастет на 817 рублей.

Как рассказали в региональном отделении Социального фонда России, в частности, «подрастёт» ежемесячное единое пособие на беременных и детей. Женщины, которые встают на учёт в медицинской организации на ранних сроках беременности, получают его в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения. Соответственно, его размер составит 7731,5, 11597 или 15463 рубля.

Пособие на ребёнка в возрасте от нуля до семнадцати лет начисляется таким же образом, но уже в процентах от «детского» минимума. Таким образом, выплата вырастет до 6880, 10320 и 13760 рублей соответственно.

Также изменится размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка в возрасте до трёх лет. Согласно федеральному законодательству, он равняется региональному прожиточному минимуму для детей (с 2024-го года этот показатель будет равняться 13760 рублям). Кроме того, с 1 января до того же самого «детского» минимума вырастет ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала.

Изменится и доплата к пенсии, установленная для малоимущих неработающих пенсионеров. Она увеличится до нового регионального «пенсионного» прожиточного минимума (12200 рублей).

ИА «Орелград»