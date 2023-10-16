Орловщина освоила менее чем две трети федеральных средств

Об этом стало известно сегодня.

Финансовый отчёт заслушали на совещании областного правительства. Его представила глава Департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова.

По её словам, за первые три квартала текущего года наш регион получил из федерального бюджета 15,6 миллиарда рублей. Однако освоил только 9,8 миллиарда.

Наибольшее число средств ушло

в Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ (3,2 миллиарда),

В Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости (2,1 миллиарда),

Департамент сельского хозяйства (1,4 миллиарда),

Департамент образования (649 миллионов),

Департамент здравоохранения (577 миллионов).

4,6 миллиарда потрачены на реализацию национальных проектов. Как отметила Сапожникова, федеральный центр направил по каждому из проектов больше средств, чем в минувшем году.

ИА «Орелград»